Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подготовила обращение в правительство с просьбой распространить действие материнского капитала на одиноких отцов-россиян, воспитывающих детей, рожденных матерями-иностранками.

Выступая в пятницу на круглом столе «Права и ответственность отца», омбудсмен отметила, что одинокие отцы не могут получить материнский капитал в случае смерти или лишения родительских прав матери, если она была гражданином иностранного государства. «В этой связи мы подготовили в аппарате уполномоченного по правам человека обращение в адрес председателя правительства с просьбой на законодательном уровне распространить и на этих отцов право получать семейный капитал», — сказала Москалькова.

Она привела данные Пенсионного фонда РФ, согласно которым в 2017—2019 годах было принято 138 решений об отказе в выдаче сертификатов на семейный капитал таким одиноким отцам, что «сказывается на благополучии детей, которые не получили возможность наравне с другими получить материнский семейный капитал».