Сбербанк опроверг введение платы для клиентов за получение уведомлений о переводах, новых комиссий на них не вводится, сообщили в пресс-службе банка.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме — сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в СМС-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится», — сообщили в банке.

В кредитной организации отметили, что большинство клиентов банка уже используют новую модель информирования с расширенным функционалом в «Сбербанке Онлайн». «Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода. Теперь вместо многочисленных СМС-оповещений клиент будет получать push-уведомление о переводе с возможностью получить полную детализацию об операции в приложении «Сбербанк Онлайн», — сказали в пресс-службе Сбербанка, на которую ссылается ТАСС.



Ранее сообщалось, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте». Стоимость сервиса — 30 рублей в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 рублей в месяц — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт.