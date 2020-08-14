Российские фондовые торги завершились в пятницу в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,6% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 3 061,99 пункта. Индекс РТС ушел вниз на 0,18% — к отметке 1 323,8.

При этом котировки акций самой Московской биржи просели на 1,75%.



Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались под давлением умеренного негатива за рубежом, отмечается в комментарии аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой. В частности, она указывает на «умеренно негативный настрой» на нефтяном рынке: «Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ, после попыток восстановления в течение дня, находились в небольшом минусе и теряли около 0,5%».

«Свою роль сыграл фактор пятницы, когда многие трейдеры сокращают длинные позиции или воздерживаются от их открытия из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных», — полагает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

«На российском фондовом рынке перед выходными видна логичная фиксация прибыли, — указывает и старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Дополнительным фактором, испортившим настроение инвесторам, сегодня стало ухудшение внешнего фона. Из-за решения Великобритании ввести двухнедельный карантин для всех въезжающих, включая французов, мир вспомнил о рисках, а официальный Париж тут же пообещал сделать то же самое для англичан. Кроме того, инвесторы осторожничают перед новым раундом общения между китайскими и американскими политиками, тут не до покупок».

«Фондовые рынки сегодня преимущественно падают по всему миру. На конец недели пришлась публикация неоднозначной статистики. Так, промышленное производство в Китае оказалось хуже ожиданий, а ВВП еврозоны во II квартале сократился на 15% в соответствии с прогнозами. Вслед за этим площадки США и Европы продемонстрировали падение... Азия ранее закрылась разнонаправленно. Индекс MSCI Emerging Markets, отражающий спрос на активы развивающихся стран, сегодня торгуется в «красной зоне». Нефть снова отступила ниже планки 45 долларов», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.