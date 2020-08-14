За последний год чистый капитал (за вычетом долгов) президента США Дональда Трампа уменьшился на 10%, или 300 млн долларов, что стало сильнейшим сокращением за время его пребывания в Белом доме, сообщает Bloomberg. По подсчетам составителей рейтинга Bloomberg Billionaires Index, на которые ссылается РБК , на момент избрания президентом Трамп имел 3 млрд долларов, хотя сам он утверждал, что «стоит» 10 млрд. С тех пор его состояние то увеличивалось, то уменьшалось, но в преддверии новых выборов сократилось до 2,7 млрд долларов.

Именно в эту сумму эксперты Bloomberg оценивают чистое состояние Трампа после вычета из стоимости принадлежащих ему активов 540 млн долларов его долгов.

«Нынешнее падение стало самым глубоким, с тех пор как в 2015 году Bloomberg начал следить за его состоянием. Все началось со снижения доходов по всему портфелю офисных зданий Trump Organization, а затем ситуацию усугубило влияние на рынки недвижимости коронавирусной пандемии», — отмечает Bloomberg.

По данным агентства, наибольший урон Трампу нанесло снижение стоимости знаменитой Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке, 70-этажного небоскреба Trump Building на Уолл-стрит и других зданий. Расположенные на Манхэттене объекты недвижимости Bloomberg называет «рабочими лошадками», которые стабильно обеспечивают приток денег. Однако в 2018 году Trump Organization потеряла одного из ключевых арендаторов — компания Nike съехала из огромного здания на 57-й улице, которое называли попросту Niketown. Bloomberg отмечает, что найти нового арендатора для здания, которое Forbes ранее оценивал в 253 млн долларов, стало особенно сложно после того удара, который нанес по ретейлу в Нью-Йорке COVID-19.

Одновременно упала и стоимость принадлежащих Трампу полей для гольфа. Bloomberg связывает это и с тем, что в США гольф теряет популярность среди молодежи.

В то же время Bloomberg отмечает наличие позитивных моментов в бизнесе Трампа. Несмотря на неоднозначное отношение к личности президента, бизнес по продаже прав на использование бренда Trump за прошлый год принес ему несколько десятков миллионов долларов. Его отели и гольф-клубы по-прежнему пользуются большой популярностью у убежденных республиканцев и вдобавок получают серьезную финансовую поддержку в результате оплаты казной пребывания в них президента со свитой охранников и сотрудников. Наконец, в прошлом году Трамп заработал 1 млн долларов от продаж выпущенной еще в 1987 году книги «Искусство заключать сделки».



Эксперты журнала Forbes, использующие иную методику оценки капиталов, оценивают состояние Трампа в реальном времени в 2,1 млрд долларов. При этом еще в опубликованном в октябре 2019 года рейтинге богатейших американцев состояние президента оценивалось в 3,1 млрд. Однако в апреле 2020 года Forbes снизил свою оценку сразу на 1 млрд долларов, связав падение с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.