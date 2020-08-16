Транскапиталбанк предлагает вклад «Приветственный Онлайн» в рублях. Вклад адресован клиентам банка — держателям карточного продукта «Карта — вклад», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Вклад принимается посредством системы дистанционного банковского обслуживания «TKB Express» только от клиентов — держателей карточного продукта «Карта — вклад», действующего на дату размещения депозита «Приветственный Онлайн», а также при условии, что клиент не имеет действующих договоров срочных вкладов в банке на дату обращения за открытием вклада (за исключением срочного депозита «Приветственный Онлайн»)», — говорится в релизе.

Новый вклад открывается на сумму от 50 тыс. рублей, срок — 370 дней. Процентная ставка по вкладу — 5,6% годовых в рублях. Размер неснижаемого остатка равен сумме внесенного вклада.



Проценты по вкладу выплачиваются в день окончания срока депозита путем перечисления на текущий счет, открытый для расчетов с использованием банковских карт, в рамках тарифного плана «Карта — вклад».