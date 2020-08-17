Количество пятитысячных купюр в первом полугодии 2020-го увеличилось почти на 320 млн штук — это порядка 1,6 трлн рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на данные ЦБ. Как сообщила пресс-служба регулятора, в целом объем дополнительного выпуска бумажных денег за шесть месяцев этого года составил 460 млн купюр. Доля пятитысячной купюры в общем количестве бумажных денег выросла с 26% до 29%, а по сумме — с 77% до 78%.

В Центробанке необходимость дополнительной эмиссии объясняют потребностями экономики, а также повышенным спросом на наличность со стороны бизнеса и граждан. По предварительной оценке Росстата, падение ВВП составило 8,5% в первом полугодии 2020-го. Повышение спроса на наличность в такой ситуации может быть связано и с опасениями предпринимателей относительно роста «серой» экономики, считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин полагает, что бизнесу наличные потребовались в том числе для оптимизации. Население с марта снимало деньги, чтобы иметь их под рукой на период самоизоляции — люди тревожились, что их депозиты попадут под действие налога на доход, уточнил Бахтин. По мнению Ордова, время обратного движения денег на депозиты пока не пришло.

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По мнению экспертов, новая эмиссия может осесть «под матрасами», особенно с учетом того, что большая часть дополнительного выпуска пришлась на пятитысячные банкноты, которые рассматриваются в качестве удобного средства для такого хранения. Есть вероятность, что эти деньги не будут стимулировать спрос и восстановление экономики. По словам Бахтина, с учетом роста доли безналичных платежей вряд ли люди запасали купюры такого высокого номинала, чтобы расплачиваться. Как отметил Константин Ордов, объем наличных уменьшится по мере восстановления экономики и доверия к банковскому сектору. Но как только фискальная функция государства снова станет приоритетной, доля наличных станет очень быстро сокращаться, уточнил эксперт.