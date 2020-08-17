Количество пятитысячных купюр в первом полугодии 2020-го увеличилось почти на 320 млн штук — это порядка 1,6 трлн рублей, пишут «Известия», ссылаясь на данные ЦБ. Как сообщила пресс-служба регулятора, в целом объем дополнительного выпуска бумажных денег за шесть месяцев этого года составил 460 млн купюр. Доля пятитысячной купюры в общем количестве бумажных денег выросла с 26% до 29%, а по сумме — с 77% до 78%.
В Центробанке необходимость дополнительной эмиссии объясняют потребностями экономики, а также повышенным спросом на наличность со стороны бизнеса и граждан. По предварительной оценке Росстата, падение ВВП составило 8,5% в первом полугодии 2020-го. Повышение спроса на наличность в такой ситуации может быть связано и с опасениями предпринимателей относительно роста «серой» экономики, считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин полагает, что бизнесу наличные потребовались в том числе для оптимизации. Население с марта снимало деньги, чтобы иметь их под рукой на период самоизоляции — люди тревожились, что их депозиты попадут под действие налога на доход, уточнил Бахтин. По мнению Ордова, время обратного движения денег на депозиты пока не пришло.
Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в ЦФО.
По мнению экспертов, новая эмиссия может осесть «под матрасами», особенно с учетом того, что большая часть дополнительного выпуска пришлась на пятитысячные банкноты, которые рассматриваются в качестве удобного средства для такого хранения. Есть вероятность, что эти деньги не будут стимулировать спрос и восстановление экономики. По словам Бахтина, с учетом роста доли безналичных платежей вряд ли люди запасали купюры такого высокого номинала, чтобы расплачиваться. Как отметил Константин Ордов, объем наличных уменьшится по мере восстановления экономики и доверия к банковскому сектору. Но как только фискальная функция государства снова станет приоритетной, доля наличных станет очень быстро сокращаться, уточнил эксперт.