Власти прорабатывают рекомендации для торговых центров, которые позволят не останавливать их деятельность в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, пишут «Известия» , ссылаясь на Минэкономразвития и Минпромторг. Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой пересмотреть действующие санитарные нормы и не привязывать закрытие ТЦ к количеству заболевших. Иначе они рискуют не пережить новый этап карантина. По оценкам РСТЦ, к сентябрю прямые убытки каждого молла в стране составят до 80–100 млн рублей.

В Минпромторге сообщили, что министерство совместно с Роспотребнадзором прорабатывает возможность сохранения работы всех продовольственных и непродовольственных магазинов, в том числе в составе ТЦ, в случае ухудшения эпидемобстановки.

По словам экспертов, вместо того чтобы закрывать ТЦ, нужно сконцентрироваться на соблюдении посетителями социальной дистанции, можно ввести регулирование количества одновременно находящихся в помещениях человек, чаще проводить санитарную обработку. Также площади ТЦ могут быть использованы для проведения информационно-разъяснительной работы с населением о соблюдении мер безопасности, только в этом случае вырабатывается коллективный иммунитет, который служит барьером для вирусов, считают эксперты. По их мнению, если ТЦ в случае ухудшения эпидемиологической обстановки все же закроются, государству все-таки стоит согласиться с тем, что сфера пострадала, и включить ее в пул предприятий, требующих экономической помощи.