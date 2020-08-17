Российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается включить в налоговый маневр в IT-отрасли, пишет «Коммерсант» . Совет по цифровой экономике при Совфеде предложил установить для таких компаний ставку страховых взносов 7,6% вместо 30% и ставку налога на прибыль 3% вместо 20%.

В нынешнем виде налоговый маневр касается только софтверных компаний и дизайн-центров в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники, объяснил заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности и связям с госорганами компании Т8 Алексей Иванов. По его словам, подобные льготы должны быть распространены на российских производителей телеком-оборудования.

СМИ: регионам решили не компенсировать убытки после «налогового маневра» в IT-отрасли В части регионов считают, что потери для их бюджетов будут довольно ощутимыми.

По мнению участников рынка, мера позитивно скажется на состоянии компаний, которые занимаются производством телеком-оборудования, воздействие будет сильное. Меры, которые предлагаются сейчас, это скорее метание из стороны в сторону, а не комплексное стратегическое решение, считает президент Zelix Сергей Сухман. Как отметил управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев, от того, что налоговый маневр распространится на производителей телеком-оборудования, они не станут конкурентнее на рынке. По словам президента «Ситроникса» Николая Пожидаева, снижение налогов и страховых взносов сохранит баланс сил, тогда как конкуренция по-прежнему будет идти на уровне качества продуктов и масштаба производства.