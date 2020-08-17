Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о предоставлении родителям первоклассников права на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.

Анна Маркс отмечает, что, по данным опроса института, проведенного с 1 по 10 августа среди 1,6 тыс. родителей из 75 регионов, 56% участников намерены проводить ребенка на первый урок. Большинству нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет. Четверть планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день 1 сентября на несколько часов позднее установленного графика.

Однако 37% родителей заявляют, что не могут отпроситься с работы по таким причинам, как снижение доходов в период пандемии, из-за которого они не могут взять дополнительный выходной за свой счет, отсутствие возможности отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, а также отказ со стороны руководства.

Отмечается, что, по мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября, в частности для учащихся начальной школы и особенно первоклассников, крайне важно для внутреннего спокойствия ребенка, «испытывающего сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную, и способствует его быстрой и комфортной адаптации к новой среде».



«В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», — подчеркивается в обращении.