Московская биржа может уже в следующем году создать сервис по биржевому размещению паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) недвижимости, сейчас прорабатывается механизм, пишет «Коммерсант» . Информация об этом содержится в проекте «дорожной карты» по внедрению мер по стимулированию спроса со стороны внутренних институциональных инвесторов на 2020–2022 годы. Размещение будет предполагать прием заявок, перечисление средств в оплату и выдачу инвестиционных паев управляющей компанией при формировании фонда и при выдаче дополнительных инвестиционных паев.

По словам директора департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилла Пестова, сервис биржевого размещения можно разработать для паев любых ПИФов, но запрос сейчас есть именно для ЗПИФов недвижимости. Стоимость биржевого размещения будет ниже комиссий, которые управляющие платят агентам, что позволит предлагать продукт на более выгодных для клиента условиях: стоимость размещения паев через агентов может достигать нескольких процентов, комиссии по биржевым продуктам на порядок ниже.

По мнению экспертов, это сделает рентные фонды недвижимости по-настоящему массовым продуктом – их можно будет купить через обычный брокерский счет. Размещение паев через биржу может не только расширить круг потенциальных инвесторов, но и снизит расходы управляющих компаний по продаже паев. По информации источников издания, управляющие платят агентам не менее половины своего вознаграждения. Также подобное размещение упростит для инвесторов не только покупку, но и продажу паев. Как прогнозируют эксперты, появится бизнес по сопровождению размещений паев ЗПИФов, проведению роуд-шоу, андеррайтеры и консультанты размещений паев ЗПИФов недвижимости и т. д.