Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое, как следует из материала РИА Новости , было проведено по его заказу агентством «РИА Рейтинг».

Рейтинг строится на основе ранжирования субъектов РФ по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2019 года по май 2020-го на региональную цену бензина по состоянию на 27 июля 2020-го.

Исследование показало, что в январе — июле текущего года цены на бензин в большинстве российских регионов повысились. В среднем по России бензин марки АИ-92 за семь месяцев 2020 года подорожал на 1,9%, что примерно соответствует показателю прошлого года.

По данным Росстата, диапазон изменения цен на бензин в разных регионах с начала года по конец июля составил от минус 1,1% до плюс 6,2%, а разница между максимальной ценой (Чукотский автономный округ) и минимальной (Челябинская область) превышает 40%.

Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ: его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2 160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте Москва (1 939 литров по цене 43,1 рубля за литр), третье место занял Чукотский АО (1 727 литров по цене 56 рублей за литр).

Еще в 14 субъектах РФ на среднюю зарплату водители могут приобрести более 1 тыс. литров 92-го: это Ненецкий автономный округ, Магаданская, Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская, Архангельская области и Хабаровский край.

Как объясняют эксперты, лидирующие позиции в рейтинге преимущественно заняли регионы Крайнего Севера, Москва и Санкт-Петербург из-за высоких зарплат в этих субъектах РФ.

Эксперты оценили доступность бензина для россиян по сравнению с жителями других стран Европы Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров бензина.

При этом отмечается самая низкая доступность бензина для населения в республиках Северного Кавказа, где автомобилисты могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. Рейтинг замыкают Республика Дагестан (535 литров при цене 45,5 рубля за литр), Карачаево-Черкесия (550 литров при цене 44,3 рубля), Кабардино-Балкария (567 литров при цене 43,9 рубля).

«Это объясняется не только ценами на бензин, которые во многих регионах Северного Кавказа выше среднероссийских, но и низкими зарплатами. В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 987 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня», — отмечается в исследовании.

В замыкающую рейтинг десятку также вошли Ивановская область (573 литра), Ингушетия (574), Чеченская Республика (584), Тамбовская область (586), Северная Осетия (587), Калмыкия (590), Адыгея (594).

Исследование показало большой разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах — от 39,7 до 56 рублей за литр. Однако во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне.

Бензин марки АИ-92 в конце июля 2020 года стоил больше 46 рублей за литр в шести регионах, но во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более 1 тыс. литров бензина. Это Чукотский автономный округ (56 рублей за литр), Якутия (54,33 рубля), Магаданская область (51,34 рубля), Сахалинская область (49,5 рубля), Камчатский край (49,01 рубля), Ненецкий АО (46,57 рубля).

Помимо Челябинской области еще в пяти регионах стоимость бензина была ниже 41 рубля за литр: в Алтайском крае, Томской, Кемеровской, Курганской областях и Республике Алтай. В ряде регионов за семь месяцев 2020 года цены на бензин выросли, наиболее существенно (более чем на 5%) — в Забайкальском крае и Сахалинской области. Снизились цены в Алтайском крае (на 1,1%), Челябинской области (на 1%) и Якутии (на 0,9%).



Как отмечают эксперты, в связи с увеличением цен на Санкт-Петербургской бирже, что было обусловлено недостатком топлива на рынке из-за падения добычи нефти, в мае и июне на рынке моторного топлива чувствовалось «некоторое напряжение». После ослабления ограничений ОПЕК в августе, добыча нефти в России стала расти. «РИА Рейтинг» ожидает, что рост цен на бензин в текущем году в целом по России существенно не превысит инфляцию и составит около 4%, при этом в некоторых регионах возможны отклонения от среднероссийской динамики из-за специфики местного рынка.