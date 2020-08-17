Разработчики федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) решили существенно сократить его бюджет до 2024 года, пишет «Коммерсант» . Это следует из письма заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ). Еще в начале текущего года на проект до конца 2024 года планировалось направить 125 млрд рублей, включая 89,7 млрд бюджетных средств. Сейчас речь идет лишь о 27,7 млрд рублей, включая 22,4 млрд из бюджета. Аналогичные данные содержатся в презентации Сбербанка. Проект предлагается дополнительно финансировать за счет бюджетов на цифровизацию федеральных органов власти.

Детали сокращения бюджетов частично описаны в презентации: это финансирование мероприятий за счет бюджетов других федеральных проектов и ФОИВ, а также объединение мероприятий.

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 3 июля содержится поручение Минкомсвязи выделить около 25 млрд рублей из нацпрограммы «Цифровая экономика» на ряд мероприятий по развитию ИИ до 2024 года. Источник, знакомый с процессом бюджетирования, утверждает, что речь идет не о снижении бюджета, а об «изменении подхода к его формированию»: 22,4 млрд рублей — это только «центральная часть», которая будет направлена на расходы, связанные с разработкой. Другие статьи будут финансироваться из бюджетов на цифровизацию других ФОИВ, таким образом, общий бюджет может оказаться даже больше того, что был объявлен исходно или прогнозировался Сбербанком.

Минэкономразвития пересчитало правовые барьеры для внедрения ИИ По словам экспертов, одним из ключевых является вопрос использования данных.

По мнению источника, близкого к рабочей группе по ИИ АНО «Цифровая экономика», ключевая проблема в подготовке проекта — разногласия ФОИВ по отдельным положениям документа. Он опасается, что паспорт не успеют согласовать до конца лета.

По мнению экспертов, в ситуации, когда множество бизнесов во всех регионах страны вынуждены банкротиться, а уровень безработицы растет, логично, что правительство перенаправляет деньги на первоочередные нужды. Важно, чтобы были сохранены статьи, критичные для выполнения всего комплекса мероприятий, — например, о поддержке спроса на российские разработки, стимулировании образования, обеспечении доступа к данным, отмечают эксперты. От государства требуются законодательное снятие ограничений на использование массивов пользовательских данных для обучения ИИ и должный уровень их защиты, считают эксперты.