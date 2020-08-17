Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар дорожал на 10 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 33 копейки. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,03 рубля (плюс 15 копеек). Курс евро на 10:13 мск равнялся 86,57 рубля (плюс 32 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром у продавцов на европейской сессии будет возможность закрепиться ниже 72,7 рубля. В рамках нисходящей коррекции продавцам доллара открыта дорога к 71,85, давление на рубль усилится при росте курса доллара выше 73,9 рубля, отмечал Антонов.

«Пара доллар/рубль сумела закончить прошлую неделю в районе 72,8, совсем близко от поддержки 72,6. Поводов для дальнейшего укрепления «россиянина» и тем более пробития этого уровня мы не видим. В последние недели рубль игнорирует как рынок нефти, так и курс доллара на мировом рынке, вряд ли что-то изменится и сегодня», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его словам, сегодня рубль останется в коридоре 72,6—74, но в ближайшие дни ожидается пробитие этого диапазона вверх.