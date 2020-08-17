Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, поскольку контрабандисты стали действовать «более изощренно». Об этом он заявил в интервью РБК, на которое ссылается ТАСС.

Предложения представлены правительству. По словам Данкверта, они «смогут в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию. В частности, предлагается конфисковывать транспорт и груз, а также запретить въезд в РФ водителям-контрабандистам на пять лет. «Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — отметил глава ведомства.

По словам Данкверта, люди, занимающиеся ввозом в Россию санкционной продукции, «стали действовать более изощренно» в попытках скрыть происхождение товаров. Так, водители нередко используют такие схемы, как «ложный транзит», когда продукция, согласно документам, перемещается через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве. «Если мы задержали машину, подозревая, что в ней перевозится санкционная продукция, но прямых доказательств и документов на нее нет, мы вынуждены просто вернуть груз. Вот представьте: едет машина из одной из стран ЕАЭС. Ее останавливают, документов нет. «Где документы?» — «А я к вам на заправку еду. Это разве запрещено?» — «Нет, разрешено». Далее при досмотре оказывается, что на машине стоят левые номера, а у водителя сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции, то есть из одного российского субъекта в другой. Такой алгоритм ввоза санкционной продукции встречаем регулярно», — отметил он.

Кроме того, глава Россельхознадзора поддержал идею ввести ответственность за нелегальный ввоз продукции для транспортных компаний и водителей, в том числе из Казахстана и Белоруссии. «Правильным было бы создание в соседних странах информационных систем, с помощью которых они смогут отслеживать такие случаи и пресекать их, чтобы эти нарушители не приезжали к нам, потому что они «нежелательные элементы», как говорят на Западе. Например, когда в Калининграде мы задерживаем автобусы с санкционными продуктами, их везет водитель — польский гражданин. Думаете, так легко закрыть визу на въезд в Россию? Практически невозможно! Потому что у нас законодательством это не предусмотрено. А у иностранцев очень просто. Вам сразу вообще без разговоров закроют въезд на пять лет. Эти предложения все есть, они обсуждаются», — сообщил Данкверт.



По его словам, за семь месяцев этого года было уничтожено свыше 1,89 тыс. тонн санкционной продукции.