Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе — июне текущего года составил 849,818 млрд рублей, следует из материалов Казначейства. Доходы бюджета достигли 17,876 трлн рублей, расходы — 18,726 трлн рублей.

В январе — июне прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составлял 2,637 трлн рублей. Доходы бюджета за аналогичный период 2019 года равнялись 18,584 трлн рублей, расходы — 15,946 трлн рублей.

Профицит консолидированного бюджета РФ в целом в 2019 году составил 2,115 трлн рублей против 3,036 трлн рублей годом ранее.