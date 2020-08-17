Банк России установил официальные курсы валют на 18 августа.

Курс доллара понизился на 25 копеек, составив 72,9676 рубля (73,2157 рубля на 17 августа). Курс евро вырос на 5,74 копейки до 86,4666 рубля (с 86,4092 рубля на 17 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 12:37 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,23 рубля (плюс 35 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:36 мск стоил 86,74 рубля (плюс 49 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,77 до 73,31 рубля за доллар и от 86,24 до 86,85 рубля за евро.