Райффайзенбанк получил 18,849 млрд рублей чистой прибыли по МСФО в первом полугодии 2020 года. Такие данные представила в понедельник кредитная организация.

Как уточняется, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль снизилась на 1,1%.

При этом чистый процентный доход вырос на 12,4% в годовом выражении до 30,53 млрд рублей, чистый комиссионный доход — на 7,1% до 9,531 млрд.

Рентабельность собственного капитала (ROE) после налогов составила 20,3% (минус 3,1 процентного пункта относительно конца 2019 года).

«В течение шести месяцев 2020 года банк досоздал резервы на возможные потери по ссудам в размере 5,714 млрд рублей по сравнению с суммой резервов 1,093 млрд за аналогичный период 2019 года в связи с текущей макроэкономической ситуацией», — указано в релизе «Райффайзена».

Кредитный портфель банка до вычета резервов вырос на 6,3% по сравнению с концом 2019 года до 852,584 млрд рублей, свидетельствуют материалы отчетности. Розничный кредитный портфель увеличился на 0,2% до 311,325 млрд, портфель по крупному корпоративному бизнесу — на 13,1% до 437,736 млрд, по малому и микробизнесу — на 3,1% до 28,216 млрд, в то время как портфель кредитов, выданных среднему бизнесу, уменьшился по сравнению с началом года на 2,5%, составив 75,307 млрд рублей.

Объем средств клиентов увеличился за полгода на 4,4% до 997,052 млрд рублей: объем средств на счетах и депозитах физических лиц вырос на 14,8% до 551,658 млрд рублей, а на счетах и депозитах юридических лиц — сократился на 0,7% до 443,126 млрд (при этом объем текущих счетов юридических лиц вырос на 24,8% до 286,265 млрд рублей).



«Собственные средства банка увеличились на 10,8% по сравнению с концом 2019 года и составили 195,743 млрд рублей за счет полученной по итогам первого полугодия чистой прибыли. Коэффициенты достаточности капитала Н1.1 и Н1.2 (по «Базелю III» в соответствии с методологией ЦБ РФ) по состоянию на 1 июля 2020 года составили 12,51% и 13,26% соответственно (при нормативных минимумах 4,5% и 6%). Коэффициент Н1.0 достиг 16,86% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8%). Общая достаточность капитала по «Базелю III» на 30 июня 2020 года составила 28,66% при минимальном значении норматива 8%», — говорится в релизе.