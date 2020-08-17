Японская экономика под влиянием мер против распространения COVID-19 потерпела беспрецедентный спад, согласно опубликованным предварительным данным правительства Японии. С апреля по июнь этого года, когда в Японии действовали ограничения на контакты между людьми, подавляя деловую активность, реальное падение ВВП составило 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонных колебаний, а в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами) спад оценивается в 27,8%. По сравнению со II кварталом 2019 года показатель опустился на 9,9%.

Нынешний спад японское правительство считает самым большим с 1955 года.

Данные по ВВП указали на откат крупнейших экономик Европы на 10—20 лет назад ВВП Евросоюза, включающего 28 стран, во II квартале 2020 года упал на 11,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,4% относительно того же квартала прошлого года. Такую предварительную оценку представило европейское статистическое агентство Eurostat, передает РБК .

Потребительские расходы, которые составляют более половины объемов японской экономики, сократились на 8,2% по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку в условиях ЧС мало кто стал путешествовать и ходить по магазинам с ресторанами. Экспорт товаров и услуг, в том числе доходы от иностранных туристов, снизился на 18,5%, а в годовом исчислении это 56%.

Министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, который также отвечает за меры по борьбе с COVID-19, выразил уверенность в том, что правительством будут приняты все меры для исправления ситуации.