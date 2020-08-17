Московский Кредитный Банк открыл горно-металлургической компании «Норильский никель» кредитную линию в размере 10 млрд рублей. Об этом сообщили в банке, указав, что «кредитная линия является подтвержденной».

«Открытие для «Норильского никеля» кредитной линии мы рассматриваем как новый этап взаимовыгодных, долгосрочных партнерских отношений с компанией. МКБ всегда был нацелен на сотрудничество с крупнейшими компаниями России: мы предоставляем корпоративным клиентам полный спектр финансовых услуг — от классического кредитования и расчетно-кассового обслуживания до выхода на рынки капитала», — комментирует заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.



«Норникель» — лидер горно-металлургической промышленности России, крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия, подчеркивают в МКБ.