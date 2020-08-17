Банк «Санкт-Петербург» объявил об открытии представительства в Краснодаре. Оно находится по адресу: ул. Советская, д. 30.

Как уточняется в релизе банка, представительство возглавил Сергей Яценко, который ранее входил в руководство краснодарского подразделения Сбербанка, Международного Московского Банка, возглавлял офис ВТБ в Сочи, филиалы банка «Петрокоммерц» и Абсолют Банка в Краснодаре.



В банке указывают, что на юге России он сосредоточен на поддержке компаний крупного и среднего бизнеса из сфер машиностроения, дорожного строительства, сельского хозяйства, пищевой, химической промышленности и других отраслей. Кроме того, банк готов стать финансовым партнером для экспортно ориентированных компаний региона.