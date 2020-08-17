Банк ДОМ.РФ получил в первом полугодии текущего года чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 70,6%, свидетельствуют материалы отчетности. При этом во II квартале прибыль выросла по сравнению с I кварталом и составила 1,5 млрд рублей.

Чистые процентные доходы банка за шесть месяцев достигли 7 млрд рублей, увеличившись на 150,6% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Чистые комиссионные доходы составили 1,303 млрд (плюс 149,6%).

«Создание резервов под кредитные убытки и по прочим операциям за шесть месяцев 2020 года составило 1,861 млрд рублей по сравнению с восстановлением резервов в сумме 1,548 млрд рублей за шесть месяцев 2019 года. Создание резервов за шесть месяцев 2020 года в основном связано с уточнением в I квартале 2020 года подхода к оценке уровня ожидаемых кредитных потерь с целью объективного отражения негативных факторов в экономике, вызванных влиянием новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в релизе банка.

Портфель кредитов, выданных клиентам, на 30 июня составил 215,236 млрд рублей, увеличившись с начала 2020 года на 26,3%. В Банке ДОМ.РФ поясняют, что ключевыми факторами стали рост портфеля финансирования жилищного строительства на 143,7% и увеличение портфеля ипотечного жилищного кредитования физических лиц на 16,7%.

Обязательства банка на отчетную дату равнялись 236,524 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7,9%. Основным фактором стал рост объема средств на счетах эскроу юридических и физических лиц на 208,8%.



Собственные средства банка на 30 июня 2020 года составили 91,663 млрд рублей. Показатель вырос с начала года на 26,771 млрд рублей главным образом в связи с увеличением уставного капитала банка на 25,411 млрд.

