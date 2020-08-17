Сотовый оператор «Билайн» совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустил пилотную зону 5G в Санкт-Петербурге в городском пространстве «СевКабельПорт». Тестирование пилотной зоны 5G доступно пользователям в течение месяца. Чтобы продемонстрировать возможности сетей 5G в Санкт-Петербурге, «Билайн» получил временное разрешение на использование частот в миллиметровом диапазоне (26—28 ГГц).

В зоне 5G VR Gaming игроки смогут сразиться друг с другом в виртуальном пространстве. Многопользовательская игра будет проходить в формате PvP (игрок против игрока) со свободным перемещением. В игру пользователей переносят очки виртуальной реальности. Часть локаций виртуального мира специально созданы похожими на площадку на пространстве «СевКабельПорт». Такая комбинация технологий создает для игроков ощущение полного погружения и дает возможность свободно перемещаться без лишних проводов и громоздкого оборудования.

Tele2 запустила 5G в роуминге Специальной системы оплаты для подключения к новой сети в роуминге нет.

Комплекты оборудования в этой зоне будут подключены к сетям 5G и помогут игрокам получить новый пользовательский опыт: они демонстрируют преимущества новых технологий, таких как высокая скорость передачи данных и низкая задержка.

Низкая задержка — одно из ключевых преимуществ сетей 5G для контента виртуальной реальности.