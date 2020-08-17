Сбербанк запустил новый вклад «Встречай осень».

Депозит открывается в рублях в сумме от 50 тыс. рублей под 3,6—4% годовых, сроки: три, шесть месяцев, один или два года. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Предложение действует до 30 сентября 2020 года. Вклад открывается в личном кабинете или мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Оксана Даниленко.

Также банк снизил процентные ставки по действующим депозитам в рублях.

Вклад «Сохраняй» (от 1 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) теперь размещается под 1,5—3,35% годовых (ранее — под 1,7—3,5%), а «Сохраняй Онлайн» — под 1,65—3,5% (ранее — под 1,85—3,65%). Проценты по ним ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

Доходность вклада «Пополняй» (от 1 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) сейчас равна 2—2,9% годовых (прежде — 2,15—3,05%), а депозита «Пополняй Онлайн» — 2,15—3,05% (вместо 2,3—3,2%). Во вклады можно вносить дополнительные взносы. Проценты по ним ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

Вклад «Управляй» (от 30 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) можно оформить под 1,25—2,4% годовых (против прежних 1,4—2,55%), а «Управляй Онлайн» — под 1,4—2,55% (ранее — под 1,55—2,7%). По вкладам разрешены расходные операции до неснижаемого остатка. Проценты по ним ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

Вклад «Социальный» (от 1 рубля сроком на три года) теперь доступен под 1,9% (ранее — под 2,2%). Проценты начисляются каждые три месяца, ежеквартально выплачиваются или капитализируются.

Вклад «Подари жизнь» (от 10 тыс. рублей сроком на один год) в настоящий момент привлекается под 3,4% (вместо 3,6%). Проценты начисляются каждые три месяца, ежеквартально выплачиваются или капитализируются.



Банк также отменил возможность оформлять вклады «Пополняй» и «Управляй» в долларах, из базовой линейки эта опция доступна теперь только для вклада «Сохраняй» и его онлайн-версии. Ставки по ним тоже снижены и теперь составляют до 0,35% годовых.