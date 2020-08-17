Мосгорсуд продлил до 19 ноября срок содержания под стражей в отношении предпринимателя Василия Бойко-Великого по делу о растрате денежных средств банка «Кредит Экспресс», сообщил РАПСИ адвокат Игорь Зубер.

«Решение незаконное, необоснованное. Будем обжаловать. В ближайшее время проинформируем Европейский суд о продолжающемся нарушении прав нашего подзащитного», — добавил адвокат.

Бизнесмен обвиняется по делу о растрате денежных средств банка «Кредит Экспресс» организованной группой (часть 4 статьи 160 УК РФ). Свою вину он не признает.

Помимо Бойко-Великого, фигурантами уголовного дела также являются директор банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова и еще четыре сотрудника кредитной организации: Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.

По версии следствия, объем похищенных обвиняемыми денежных средств составляет более 180 млн рублей и 929 тыс. долларов США. В ходе расследования дела установлен 31 факт хищения.