В Москве суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в мошенническом хищении имущества умерших граждан. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Дело в отношении 63-летнего жителя столицы Владимира Сынгаевского рассматривал Бутырский районный суд. Фигурант осужден за совершение четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (речь, соответственно, о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и о покушении на такое мошенничество).

В суде установлено, что в июле 2018 года участники организованной группы, в состав которой входил Сынгаевский, изготовили от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины поддельное завещание, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру на улице Милашенкова. «Впоследствии указанное завещание было предоставлено нотариусу, в результате соучастник приобрел право на наследство, что послужило основанием для регистрации права собственности в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве», — сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что «аналогичным способом, путем изготовления подложных завещания и свидетельства о заключении брака, участники организованной группы приобрели право собственности еще на две столичные квартиры, владельцы которых умерли».

Кроме того, в мае 2019 года Сынгаевский и его сообщники, используя поддельный паспорт на имя умершего в феврале 2019-го мужчины, оформили нотариальную доверенность с правом распоряжаться денежными вкладами мужчины. Используя указанную доверенность, злоумышленники сняли со счета более 2 млн рублей.

В июне 2019 года, используя поддельный паспорт на имя умершего в марте 2017-го жителя столицы, сообщники оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения денежными средствами на его банковском счете и попытались снять более 1 млн рублей, однако преступный умысел до конца довести не смогли, поскольку банковский счет умершего был закрыт, а денежные средства сняты ранее.

Общая сумма дохода от деятельности организованной преступной группы превысила 19 млн рублей.

Суд приговорил Сынгаевского к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

В отношении остальных участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.



По данным СМИ, осужден по этому уголовному делу актер Владимир Сынгаевский. Он сыграл эпизодические роли в фильмах «Покровские ворота», «Не бойся, я с тобой!», «Д'Артаньян и три мушкетера», а также одну из главных ролей в картине 1979 года «Железные игры».

