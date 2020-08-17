Количество обращений граждан и субъектов МСП за реструктуризацией кредитов и займов продолжает сокращаться, говорится в подготовленной ЦБ «Динамике реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

«От физических лиц было получено 74 тыс. заявлений (82 тыс. — за предыдущий период, с 16 по 29 июля). Доля одобренных банками заявлений, поступивших за весь срок мониторинга с 20 марта по 12 августа, сохранилась примерно на уровне предыдущего периода — 61,5% от рассмотренных обращений», — сказано в материале.

Количество заявлений на реструктуризацию кредитов субъектов МСП с 30 июля по 12 августа составило 1,6 тыс. (1,7 тыс. за предыдущие две недели). Всего одобрено 73,3% рассмотренных обращений субъектов МСП, поступивших за весь период наблюдения, уточнили в ЦБ.