Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:06 мск повысился на 60 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,48 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 43,2 тыс. сделок на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,7725—73,8025 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,19 рубля, увеличившись на 94 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,3 тыс. сделок на 241,7 млн евро по курсам от 86,15 до 87,44 рубля за евро.