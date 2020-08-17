Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале — марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Где-то феврале — марте должно быть (ускорение инфляции). В текущем году инфляция будет постепенно ускоряться, и на конец года инфляция будет 3,7—4,2%, сейчас она 3,4%», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Банк России ожидает, что ВВП РФ в III квартале в квартальном выражении будет в положительной зоне, сообщил Заботкин.

«В третьем квартале квартал к кварталу рост ВВП будет в сезонно сглаженном выражении. Третий квартал будет лучше второго. Последовательно двух кварталов падения не будет. Год к году значение будет в минусе. К началу 2022 года мы вернемся к уровню 2019-го», — сказал он.