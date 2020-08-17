Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Алексея Оверчука управляющим от России в Международном банке реконструкции и развития (МБРР). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить заместителя председателя правительства Российской Федерации Оверчука Алексея Логвиновича управляющим от Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций, освободив от этих обязанностей Орешкина М. С.», — говорится в указе.

Помощник президента России Максим Орешкин занимал этот пост с июля 2017 года.

Кроме того, глава государства назначил замминистра финансов России Тимура Максимова заместителем управляющего от России в МБРР и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций, освободив от этих обязанностей бывшего замглавы Минфина Сергея Сторчака.