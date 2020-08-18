Комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП) планирует изучить работу операторов онлайн-торговли на потребительском рынке для обсуждения возможности распространения норм КДП на эту сферу. Об этом пишет «Коммерсант» . Соответствующие консультации пройдут в том числе с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), следует из протокола заседания комиссии.

Сегмент онлайн-продаж продуктов в России сегодня растет на фоне ограничений в связи с пандемией. По словам заместителя председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, текущие условия договоров оферты на интернет-площадках часто не подпадают под нормы саморегулирования, что мешает формированию общих правил игры. Так, операторы онлайн-площадок могут менять условия в одностороннем порядке. В сочетании с частой и непрогнозируемой сменой тарифов поставщики не могут планировать экономику контракта, товарооборот и прибыль, отметил Леонов.

Как заявил президент АКИТ Артем Соколов, сейчас участники онлайн-рынка готовят позицию, подкрепленную действующим законодательством, после чего продолжат консультации с комиссией по применению КДП. В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что изучают вопрос.

По словам источника в крупной пищевой компании, у таких онлайн-магазинов продуктов, как «Утконос», основные процессы, включая закупочную политику, похожи на те, по которым работает обычный супермаркет. Но у маркетплейсов, таких как Ozon, по-другому устроена логистика: такие площадки работают со своими дистрибьюторами, что ухудшает ценообразование для поставщиков. Источник сомневается, что участники рынка пойдут на добровольное саморегулирование. Как и в традиционной торговле, рыночная сила будет на стороне продавца, указывает он.