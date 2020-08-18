Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы, пишут «Известия» , ссылаясь на прогноз аналитиков на фоне падения роуминговых доходов компаний. Мобильные операторы уже повышают цены на архивные тарифы и предлагают клиентам новые, с открытием некоторых международных направлений доходы от роуминга начали увеличиваться, но к концу года они могут восстановиться лишь на 15–30% от уровня 2019-го. Эти потери компании захотят компенсировать, отмечают эксперты.

По словам представителей мобильных операторов, активность абонентов в роуминге возросла с частичным возобновлением международного авиасообщения. При этом цены в роуминге за год практически не изменились, произошли лишь небольшие корректировки с учетом роста курсов валют.

По данным ФАС, в среднем услуги связи с начала года подорожали на 3,5%. Как указали в службе, в основном это коснулось абонентов, пользующихся архивными тарифными планами. Новые предложения обходятся дороже, но, как правило, предоставляют абонентам больше гигабайтов и минут. Таким образом компании скрыто стимулируют клиентов платить больше.

Несмотря на увеличение количества абонентов в роуминге и рост потребления, операторы не рассчитывают на восстановление запланированного дохода от международного роуминга до конца года — даже при условии открытия границ с другими странами, отметили операторы и аналитики. До конца года доходы от международного роуминга могут вернуться к 30% от прежних величин, а в общих доходах операторов это составит около 1%, отметил аналитик «Финама» Леонид Делицын. При открытии полетов по популярным направлениям — в Грецию, Испанию, Италию, Таиланд, на Кипр — общий спрос на услуги роуминга восстановится до 15–20% от прошлогодних показателей, указывает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Операторы будут постепенно восстанавливать доходы от этого направления и при открытии новых стран стимулировать абонентов использовать больше пакетов услуг за фиксированную сумму, считает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Тарифы могут начать расти уже осенью, указывает аналитик ИК «Ренессанс Капитал» по телекоммуникационному сектору Александр Венгранович.