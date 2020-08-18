Промышленное производство в России выросло в июле по сравнению с июнем этого года на 3,4%, а по сравнению с июлем 2019-го сократилось на 8%. Такие данные представил накануне Росстат .

Месяцем ранее, в июне, рост по сравнению с маем 2020 года составил 2,4%, снижение по сравнению с июнем 2019-го — 9,4%.

За семь месяцев 2020-го промышленное производство сократилось на 4,2% по сравнению с январем — июлем 2019 года.

В июле 2020 года все виды экономической деятельности, включаемые в индекс промышленного производства, показали увеличение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост продемонстрировали обрабатывающие производства — на 3,9% к июню 2020 года. Сырьевой сектор вырос на 2,9%, тепло- и электроэнергетика, газоснабжение — на 2,8%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, — на 2,1%.

По сравнению с июлем 2019 года все виды экономической деятельности, включаемые в индекс промышленного производства, показали сокращение объемов. Максимальное снижение показателей зарегистрировано в добыче полезных ископаемых (на 15,1%), минимальное — в тепло- и электроэнергетике, газоснабжении (на 2,6%).

В материале Минэкономразвития на эту тему указано, что обрабатывающая промышленность в июле сократила спад в годовом выражении до 3,3% с 6,4% в июне (максимальное падение было в апреле — на 10% год к году). «Восстановление спроса в июле после снятия карантинных ограничений в большинстве регионов сопровождалось ростом производства потребительских товаров», — поясняют в МЭР.

«Производство легкой промышленности в июле продолжило рост (на 3,9% год к году после 1,3% год к году в июне). Также положительную динамику демонстрирует производство мебели (12,8% год к году после 3,2% год к году месяцем ранее). Динамичное восстановление производства легковых автомобилей (плюс 3,9% год к году в июле после падения на 24,1% год к году в июне) происходит синхронно с ростом их продаж (плюс 6,8% год к году в июле, по данным Ассоциации европейского бизнеса)», — указано в материале.

Продолжается расширение выпуска продукции первой необходимости. Темпы роста производства в пищевой промышленности составили в июле 2% в годовом выражении (4,8% год к году в июне, 2,4% во II квартале 2020-го). Темпы роста в фармацевтической отрасли нормализуются (7,6% в годовом выражении в июле) после рекордных показателей II квартала текущего года (36,8% год к году в июне, 24,3% во II квартале).

«Улучшение динамики отмечается и в других отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на промежуточный и инвестиционный спрос. Сокращение спада наблюдается в металлургии и отраслях машиностроения. Продолжает уверенно расти производство химических веществ (плюс 7,8% год к году в июле). Кроме того, впервые за четыре месяца годовая динамика деревообработки перешла в положительную область (плюс 0,7% год к году). Вместе с тем сокращение выпуска нефтепродуктов осталось на уровне июня (минус 7,4% год к году), по-прежнему внося отрицательный вклад в динамику обрабатывающей промышленности», — указывают в МЭР.



В июле продолжилось падение добычи полезных ископаемых (оно составило 15,1% в годовом выражении после спада на 14,2% месяцем ранее). Основной вклад в сокращение выпуска по-прежнему вносит нефтяная отрасль. При этом темпы падения добычи сырой нефти (включая газовый конденсат) остались на уровне предыдущего месяца (минус 16,3% год к году) что связано с продлением рекордного сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на один месяц. В текущем месяце ожидается улучшение показателей нефтяной отрасли после планового смягчения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ с 1 августа, полагают в МЭР.