Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, пишет РБК . Расследование началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна. АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд рублей.

Согласно документам, компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012—2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более 140 млн долларов. В частности, на эти счета поступили более 130 тыс. евро от Международной федерации бобслея и около 1 млн евро от Федерации бобслея России, следует из материалов. По словам заместителя генерального прокурора страны Франка Хауна, «расследование продолжается» и «проводится следственным судьей». «Есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь (MLA) из России и исходящие MLA в Россию», — указал замгенпрокурора Лихтенштейна. АСВ «известно о возбуждении правоохранительными органами Княжества Лихтенштейн уголовного дела в отношении бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова», сообщил представитель агентства.

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О расследовании против Беджамова и Маркус говорится в аналитическом отчете замглавы финансовой разведки Лихтенштейна (Financial Intelligence Unit) Михаэля Шёба от 2016 года. По словам источника, документы за подписью Шёба предназначались лихтенштейнским банкам Valartis и LGT, которые и обратились в прокуратуру Лихтенштейна. Они заинтересовались операциями Беджамова и Маркус после отъезда экс-владельца Внешпромбанка из России в Монако и объявления его в международный розыск в 2016 году. Речь в отчете в том числе может идти о деньгах, выведенных из Внешпромбанка, пишет Шёб.

На счета, связанные с Беджамовым и Маркус, было переведено более 90 млн швейцарских франков, считает финразведка Лихтенштейна. В основном деньги поступали на счет панамской Orange Tree Investment, созданной в интересах Беджамова, в лихтенштейнском Valartis Bank; есть и признаки того, что еще около 40 млн франков были перечислены на счет компании в швейцарском банке Vontobel. В Valartis было открыто десять счетов на различные компании: восемь в интересах Маркус и два в интересах Беджамова, приводятся данные в отчете Шёба. Одна из компаний называлась Markus Larisa.

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Средства на счета Маркус приходили из швейцарского банка Vontobel, на счета Беджамова — из Эстонии и Швейцарии, считает финразведка Лихтенштейна. Деньги в основном использовались для покупки роскошных яхт и объектов недвижимости, говорится в отчете. Также указано, что разведка считает британские Silverrow и Eurotex «офшорными компаниями, которые управлялись из Москвы», они зарегистрированы на один и тот же адрес электронной почты. Шёб отмечал, что прокуратура кантона Цюрих в Швейцарии проводит собственное расследование. Нельзя исключать, что большой объем активов был выведен из Внешпромбанка или со счетов его клиентов с использованием офшорных компаний и через счета в Лихтенштейне и Швейцарии, писал он в 2016 году. Тогда он и предложил возбудить дело против Беджамова и Маркус.