Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила в последние месяцы более 100 мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов, часть из них уже заблокирована. Об этом сообщил РИА Новости руководитель направления антиконтрафакта департамента защиты бренда компании Яков Кравцов.

«Последние полтора-два месяца наблюдается бум создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей билетов. В конце июля их было три десятка, в середине августа — уже около сотни... Большая часть из них уже заблокирована», — рассказал он.

По словам Кравцова, большая часть этих ресурсов специализируется на якобы продаже авиабилетов, помимо этого есть фишинговые сайты на темы бронирования номеров в отелях, аренды авто и другие. «Недавно видели ресурс, который предлагает помочь с возвратом купленных авиабилетов на рейсы известной российской авиакомпании», — добавил он.

«Некоторые из ресурсов были созданы еще до карантина, но из-за пандемии эти сайты были активированы, когда начали открываться границы. Существенную часть этих мошеннических ресурсов составляет именно фишинг — злоумышленники похищают деньги за билеты или данные банковских карт», — отметил эксперт.

По его словам, чтобы ввести людей в заблуждение, интернет-аферисты часто используют бренды известных авиаперевозчиков и агрегаторов по продаже билетов и туров.



«Мы рекомендуем при планировании поездки внимательно отнестись к выбору ресурса для покупки билетов или брони номеров. Совершайте покупки только на официальных сайтах. Обязательно проверяйте доменное имя ресурса, на котором находитесь: если оно отличается от оригинального или просто кажется вам подозрительным, не стоит продолжать пользоваться подобным ресурсом. Не верьте «фантастическим скидкам»: слишком выгодные предложения — это один из способов сыграть на человеческой алчности», — комментирует он.