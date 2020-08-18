Фишинговые атаки под видом сервисов доставки летом многократно возросли и дополнились огромным количеством ресурсов, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Так, злоумышленники создают фишинговые сайты, которые имитируют популярные площадки электронной коммерции: в апреле эксперты выявили 58 страниц, имитирующих сайт Аvitо, а в июле — 201. Общее число обнаруженных подделок под эту площадку за семь месяцев превысило 500.
Как отмечают эксперты, в апреле было зафиксировано 36 фейковых ресурсов, имитирующих курьерскую компанию СДЭК, а в июле — уже 215. Фишинговые сайты создаются с целью выманить данные банковских карт либо деньги.
В Group-IB сообщили о резком росте числа мошеннических сайтов по продаже авиабилетов
В конце июля их было три десятка, в середине августа — уже около сотни.