Банк России считает преждевременным проведение реформы действующей модели саморегулирования на финансовом рынке; сегодня перед саморегулируемыми организациями стоит задача повысить качество и эффективность системы контроля за деятельностью их участников. К таким выводам регулятор пришел по итогам общественного обсуждения доклада «Саморегулирование на российском финансовом рынке. Анализ эффективности и вопросы совершенствования существующей модели».

Центробанк поддерживает предложения СРО о необходимости применения превентивных мер контроля за финансовыми организациями: это позволит предотвратить нарушения в деятельности участников рынка на ранней стадии и повысить защиту интересов потребителей услуг. Также Банк России намерен исключить дублирующие функции СРО по контролю за соблюдением финансовыми организациями требований законодательства в сфере финрынка и нормативных актов регулятора (за исключением отдельных сегментов, таких как микрофинансовый рынок), что снизит нагрузку на СРО и ее членов по проведению проверок.

В сферу деятельности СРО могут быть включены задачи по продвижению принципов этического и добросовестного поведения на финансовом рынке. Для этого в перечень базовых стандартов саморегулируемых организаций будет дополнительно включен стандарт этики.

С учетом того что в настоящее время в структуре доходов СРО преобладают членские взносы, участниками рынка и СРО рассматривается возможность расширения источников финансирования за счет таких услуг, как разработка и реализация программ повышения квалификации, организация конференций, консалтинг, разработка внутренних документов членов СРО. Кроме того, ЦБ намерен разработать методику оценки уровня обеспеченности СРО ресурсами и на ее основе проводить мониторинг величины и структуры доходов и расходов СРО. В дальнейшем это может послужить основой для установления требований к ресурсной обеспеченности СРО.



Регулятор отложил вопрос о введении института СРО для кредитных организаций. Вместе с тем, учитывая недобросовестные практики продажи финансовых продуктов и услуг населению, ЦБ планирует подготовить проект поправок к действующим законам о наделении его полномочиями по установлению правил продаж и об ответственности за их нарушения для кредитных организаций при реализации ими финансовых продуктов — как собственных, так и в качестве агента.