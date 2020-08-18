Объем зарубежных инвестиций в недвижимость России в первой половине 2020 года сократился в семь раз (до 3,7 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в аналитических материалах компании Knight Frank.

По словам управляющего партнера Knight Frank Алексея Новикова на конференции ИД «Коммерсантъ» «Коммерческая недвижимость: 2020 перезагрузка», снижение активности международных инвесторов в РФ ожидается и в дальнейшем, исключая тех, кто в России плотно работает и погружен в рынок на 100%.

По данным Knight Frank, общий объем инвестиций в российскую недвижимость в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 24% — до 88 млрд рублей. Несмотря на ожидаемое оживление рынка в конце 2020-го, совокупный результат будет ниже, чем в 2019 году, прогнозируют аналитики.

«Сделки по объективным и субъективным причинам притормозились. Склады — наиболее горячий продукт. Это не только российский феномен, так происходит во всем мире. Уверен также, что в офисном сегменте мы увидим интересные сделки в конце года и в следующем году», — прокомментировал Новиков.

Он отметил, что в связи с новыми правилами вывода налогообложения инвестирование через Кипр становится все более дорогостоящим. «Инвесторы сейчас активно рассматривают альтернативный вариант структурирования активов — такой как ЗПИФы», — сказал эксперт.