Агентство по страхованию вкладов подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в аресте имущества шести контролировавших банк «Объединенный финансовый капитал» (ПАО «ОФК Банк») лиц в размере более 33 млрд рублей, сообщили в суде. АСВ обжаловало в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 2 июля. Арбитраж тогда посчитал, что доводы заявителя носят предположительный характер. Также агентством не представлено надлежащих доказательств необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер.

Ходатайство об аресте имущества было подано в суд в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности шести контролировавших банк лиц и взыскании с них более 33 млрд рублей. В качестве ответчиков заявлены бывший председатель правления кредитной организации Николай Гордеев, экс-члены правления и бенефициары банка.

Арбитражный суд Москвы 13 августа 2018 года удовлетворил заявление ЦБ о признании несостоятельным ОФК Банк.

Регулятор 16 апреля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОФК Банка.