«Билайн» пока не торопится получать лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G: сначала надо дождаться разработки соответствующей нормативно-правовой базы и самим подготовить проекты, предусматривающие возможность использования такой сети, а в лицензии ради лицензии нет практического смысла. Об этом заявили на пресс-конференции топ-менеджеры компании.

«Для того чтобы получить лицензию, нам необходимо понимать, для чего мы будем ее использовать. Просто в получении лицензии как таковом мы не видим смысла. Особенно когда речь идет о диапазонах, которые выделены неопределенному кругу лиц. Для нас прежде всего надо найти правильное применение и подготовить правильные кейсы. Как только мы это сделаем, мы получим лицензию», — сказал исполнительный вице-президент по технике «Билайна» Валерий Шоржин.

«Билайн» запустил первую пилотную зону 5G в Санкт-Петербурге Низкая задержка — одно из ключевых преимуществ сетей 5G для контента виртуальной реальности.

«Такую лицензию может получить любой оператор и не только оператор, но практического смысла для клиентов она в этом случае не несет, потому что пока не разработана нормативно-правовая база. Когда будет разработана нормативно-правовая база, мы над этим задумаемся, а пока готовимся», — добавил руководитель департамента по внедрению новых технологий «Билайна» Александр Балюк.

Шоржин отметил, что последние несколько лет «Билайн» строит сети 5G-Ready и все сетевое оборудование компании, включая базовые станции, готово к включению 5G. Дальше будет зависеть от того, какой диапазон частот получит компания.