Российская экономика в 2020 году снизится меньше, чем экономика других стран, в том числе европейских, считает президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он высказал на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», — сказал Путин.

Эксперты ВШЭ оценили вероятность дефолта в России Главные отличия нынешней ситуации от 1998 года — наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга.

Президент пояснил, что затронул этот вопрос в связи с ограничениями добычи в рамках договоренностей ОПЕК+. «Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти», — выразил надежду глава государства. Он добавил, что впоследствии нужно будет ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики.

Путин попросил Сечина рассказать о том, как складывается работа на перспективу по реализации планов развития компании, в том числе геологоразведка.