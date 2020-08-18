Банк «Санкт-Петербург» улучшил условия по программе рефинансирования потребительских кредитов. Об этом во вторник объявили в банке.

«Рефинансирование предполагает оформление нового кредита наличными взамен действующих кредитов по сниженной процентной ставке с возможностью получения дополнительных денежных средств на потребительские цели», — говорится в релизе. Рефинансирование предоставляется заемщикам с положительной кредитной историей на погашение залоговых и беззалоговых кредитов: потребительского кредита, автокредита и ипотеки, а также задолженности по кредитным картам.

Максимальная сумма рефинансирования составляет 3 млн рублей при сроке до семи лет и ставке от 9,9% в рамках акции, следует из сообщения. Можно подать заявку в офисе или заполнить форму дистанционно на сайте банка. Кроме того, с сайта клиент может заказать звонок, с ним свяжутся менеджеры банка и предложат индивидуальные условия по рефинансированию.



В новый кредит можно объединить до пяти действующих займов, оформленных не менее шести месяцев назад, без просроченных платежей и с остатком задолженности не менее 20 тыс. рублей.

