Московский городской суд по ходатайству СК РФ продлил до 12 ноября срок содержания под стражей бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова, сообщил РАПСИ следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции Михаил Туманов.

Следственным комитетом (СК) РФ 20 мая было вынесено постановление о предъявлении Попову обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Следствием было установлено, что Попов был причастен к покушению на дачу взятки в размере свыше 1,2 млн долларов США судьям Верховного суда (ВС) Российской Федерации. Как считает следствие, тяжесть деяний Попова не позволяет применить другую меру пресечения, так как, находясь не в СИЗО, он может оказать давление на свидетелей, уничтожить улики.

Тумановым 24 января было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству в отношении Попова, владельца Тольяттихимбанка и основного акционера ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая, бывшего начальника службы безопасности ТОАЗа Олега Антошина и иных неустановленных лиц в связи с наличием в их действиях признаков преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ.

Попов, являясь председателем правления Тольяттихимбанка (Махлай является единственным владельцем банка), в октябре 2015 года через своих подчиненных сотрудников обеспечил обналичивание, а затем закладку денежных средств в размере 1 257 569 долларов в сейфовую ячейку Тольяттихимбанка, открытую на имя посредников в даче взятки, говорится в постановлении.

По версии следствия, Попов путем уговоров и подкупа склонял посредников передать взятку в особо крупном размере судьям Верховного суда РФ.