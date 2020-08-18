Порядка 17% российских компаний могут сохранить полный или частичный режим удаленной работы после пандемии, следует из результатов опроса, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ «ВШЭ» и Microsoft, с которым ознакомился ТАСС.

Так, согласно опросу, лишь 2% компаний видят возможным полный переход на «удаленку» после пандемии, в то время как часть работников каждой шестой компании могут продолжить работать «из дома».

Более половины российских компаний перешли на удаленный режим работы полностью или частично, в то время как до весны 2020 года в удаленном режиме работало менее 1% из них. Еще 8% предприятий и компаний не перешли на удаленную работу, но были вынуждены полностью изменить бизнес-процессы.

«Представители российских предприятий и компаний ожидают, что влияние событий весны 2020 года имеют долгосрочный эффект для бизнеса: 81% респондентов уверены, что события весны 2020 года окажут влияние на бизнес-процессы и организацию деятельности предприятий и компаний в будущем», — отмечают эксперты.

Самые существенные изменения в их компаниях и предприятиях респонденты исследования ожидают в сфере внешних коммуникаций. Например, в каждой пятой компании уверены, что в будущем часть внешних встреч будет проводиться онлайн, а также изменится формат мероприятий, часть которых будет проводиться в онлайне и в будущем.

«Новые условия потребовали от бизнеса адаптации новых инструментов. Согласно результатам опроса, весной 2020 года 25% российских предприятий и компаний начали использовать инструменты для видеоконференций, 20% начали использовать инструменты для онлайн-коммуникаций (мессенджеры, корпоративные чаты), 15% внедрили инструменты для удаленного мониторинга оборудования», — рассказали в РАЭК.

В будущем компании ожидают высокую востребованность таких технологий, как системы автоматизации бизнес-процессов (29%), облачные технологии (25%), голосовые технологии (16%). Среди цифровых инструментов отмечаются электронная почта (53%), инструменты для онлайн-коммуникации (44%) и для видеоконференций (36%), системы электронного документооборота (29%).

В опросе, проведенном в период с 25 мая по 3 июня 2020 года, приняли участие сотрудники российских предприятий/компаний, представляющих различные отрасли экономики (IТ, ретейл, производство, образование, финансы, банковское дело, страхование и др.), в возрасте от 20 до 60 лет, находящиеся на руководящих позициях, а также квалифицированные специалисты без руководящих функций. Общее число заполненных анкет — 460.