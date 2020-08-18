Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Брянской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 млн рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой трансакции.



«Для осуществления противоправной деятельности злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для денежного перевода в платежные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платежные поручения предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчетные счета юридических лиц», — уточнила она.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.