Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний — резидентов специальных административных районов (САР), пишет «Коммерсант» . Проектом закрепляется ставка на прибыль в размере 5% по дивидендам непубличных международных холдинговых компаний (МХК). Также Минфин предлагает освободить от налогообложения в РФ зарубежные филиалы международных компаний, которые получают активные доходы и доля пассивных доходов у которых не превышает 20%. Аналогичные налоговые послабления предлагается предоставить филиалам, которые получают доходы в рамках проектов по добыче полезных ископаемых, осуществляемых в соответствии с соглашением о разделе продукции, концессионными, лицензионными и иными соглашениями на условиях риска. Поправки оговаривают, что доля таких доходов должна быть не менее 90% от общей суммы доходов.

Предложенные инициативы значительно повышают привлекательность САР, особенно на фоне повышения ставок в рамках налоговых соглашений с рядом стран. По словам старшего юриста Buren Legal Елены Вахтинской, освобождение от налогообложения доходов «активных» обособленных подразделений — это применение на практике метода налогового освобождения.

МЭР разрешит выпуск разных типов акций резидентами специальных административных районов Инициатива Минэкономразвития предусматривает дополнительные механизмы защиты прав миноритарных акционеров.

По словам экспертов, льготы по освобождению прибыли зарубежных филиалов международных компаний — это интересные меры для компаний, которые рассматривают переход из иностранных юрисдикций. Многое зависит от того, какой будет принятая версия поправок. Но, как уверяют эксперты, говорить о том, что большинство иностранных компаний массово смотрят на возможности «переезда в САР», пока нельзя. Популярные у инвесторов юрисдикции стали такими благодаря не только благоприятному режиму налогообложения, но и другим преимуществам — например, использованию более гибкой системы английского права и возможностям кредитования, при которых заемные средства ниже по стоимости, чем в РФ, отметили эксперты.