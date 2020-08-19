Экс-совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов подал иск о преследовании к сотрудникам инвестиционной компании А1 в связи с их действиями по поиску его активов за рубежом, пишет РБК . Об этом сообщила судья Высокого суда Лондона Сара Фальк. В этом суде российское Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве конкурсного управляющего Внешпромбанка пытается взыскать с Беджамова деньги и активы в пользу кредиторов лишившегося лицензии банка. В своей претензии о преследовании Беджамов ссылается на предполагаемую скрытую слежку за ним и его семьей в конце 2018 — начале 2019 года, а также на кампанию в прессе в России в августе 2019 года, во время которой А1 предлагала награду за информацию о его активах.

Представитель Внешпромбанка на процессе — партнер Keystone Law Аня Блум заявила, что нет ничего неправильного в том, чтобы проводить наблюдение за тем, кто является «известным мошенником», и искать информацию, относящуюся к нему. А1 объяснила свои действия, в том числе и рекламу на билбордах, необходимостью «проконтролировать» приказ о заморозке активов Беджамова. Лондонская судья отметила, что называть Беджамова известным мошенником неуместно, пока идут разбирательства в Лондоне и не вынесен приговор в России по уголовному делу.

Член правления А1 Кирилл Бабаев прокомментировал, что результат рекламной кампании в А1 расценивают «как высокоэффективный: получено много полезной информации о сокрытых Беджамовым активах, принадлежащих Внешпромбанку».

Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег АСВ известно о возбуждении правоохранительными органами Княжества Лихтенштейн уголовного дела в отношении бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова.

Ответчиками по иску Беджамова выступают сотрудники А1, среди которых руководитель отдела разрешения международных споров Дмитрий Черненко. По мнению Беджамова, ответчики попытались устраниться от английской юрисдикции, настояв на проведении процедур по Гаагской конвенции, которые могут занять от 18 месяцев до двух лет. Кирилл Бабаев пояснил, что для рассмотрения спора о преследовании Беджамова со стороны А1 тот сначала должен уведомить ответчиков по официальным каналам в рамках Гаагской конвенции в соответствии с английским законодательством. Как только ответчики будут уведомлены должным образом, они вправе будут защитить свою юридическую позицию в английском суде, уточнил Бабаев.

Информация об иске Беджамова к А1 появилась в судебном решении, которое касалось обращения с документами, изъятыми во время обыска в офисе в центре Лондона, где он работал. Помещение арендовала компания Berkeley Square Investment Partners Limited (BSIP) Максима Голодницкого, друга и делового партнера экс-банкира. АСВ обвиняла отца Голодницкого Эдуарда в участии в фиктивной схеме обременения активов Беджамова кредитом от офшорной компании для защиты от взыскания. В материалах отмечается, что BSIP и Голодницкий работают не только с Беджамовым, а другие клиенты компании — лица, которые были «изгнаны из России и ищут политическое убежище», однако суд не знал об этом. Так, во время обыска один из таких клиентов BSIP якобы проводил встречу с иммиграционным юристом.

Глава А1 сообщил об «анонимке» на банкира Беджамова А1 по контракту с АСВ ищет активы беглого банкира.

Беджамов и Голодницкий требовали от всех представителей Внешпромбанка дать обязательства о неразглашении информации из документов, сотрудников А1 они просили либо не допустить к документам, либо потребовать от них того же обязательства. Участвовавший в обыске сотрудник А1 такое обязательство тоже дал. Судья отметила, что А1 выступает как сторона процесса, хотя истцом является только Внешпромбанк. По словам Бабаева, решение судьи означает, что документы, изъятые у Беджамова, могут быть использованы только для английского процесса, но это никак не повлияет на дальнейшее сотрудничество А1 и АСВ.