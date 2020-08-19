Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленным движением ключевых индикаторов, но позже индексы демонстрировали единую динамику, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи в момент открытия сессии показал значение 3 048,22 пункта против 3 050,7 на закрытии накануне, в то время как индекс РТС немного повысился: с 1 311,52 до 1 312,48 пункта в самом начале торгов.

Позже уже оба индекса были в «красной зоне». На 10:08 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 043,39 пункта (минус 0,24% к предыдущему закрытию торгов), индекс РТС — на отметке 1 310,71 (минус 0,06%).



К 10:15 индекс РТС демонстрировал символический рост (на 0,04%), тогда как индекс Мосбиржи оставался в минусе (на 0,1%). На 10:19 индексы снижаются на 0,15% и 0,22% соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть умеренно снижаются после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы… вероятно, не покажут существенных изменений ввиду неоднозначных настроений за рубежом и продолжат движение в рамках достаточно узких диапазонов, — прогнозировала она перед началом сессии. — День ожидается насыщенным на макроэкономические и корпоративные события, в связи с чем активность по ходу сессии может возрасти. Риски понижательной коррекции по рисковым активам в ближайшие сессии сохраняются, но потенциал падения выглядит ограниченным».

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечает, что в целом «на всех финансовых рынках наблюдается некоторое затишье. Вот только непонятно: оно перед последующей бурей, или просто трейдеры ушли в отпуска».

