Президентом компании «ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн») в соответствии с принятым на днях решением ее совета директоров назначен Рашид Исмаилов. Об этом сообщили в компании, уточнив, что Александр Крупнов, ранее занимавший указанную должность, переходит на позицию советника президента.

Руководство операционной деятельностью компании в должности генерального директора продолжит осуществлять Александр Торбахов.

«В соответствии с уставом компании президент отвечает за управление оказанием услуг связи для ряда органов государственной власти, — поясняется в релизе. — Изменения не окажут влияния на текущую операционную деятельность компании, а также на задачи, стоящие перед ее генеральным директором».

До прихода в «ВымпелКом» Исмаилов работал в составе топ-менеджмента в различных компаниях высокотехнологичного сектора. На протяжении последних лет занимал руководящие позиции в российских представительствах Ericsson, Huawei Technologies и Nokia. С 2014 по 2018 год занимал должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



Рашид Исмаилов окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, а также Московский государственный политехнический университет по специальности «экономика и управление на предприятии».