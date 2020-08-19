Чистая прибыль компаний группы «Росгосстрах» за первые шесть месяцев 2020 года составила 6,3 млрд рублей. Такие данные промежуточной консолидированной отчетности по МСФО приводятся в релизе «Росгосстраха».

Как уточняется, это на 58,7% выше показателя за первое полугодие 2019 года.

В январе — июне сборы группы, в которую входят универсальная страховая компания «Росгосстрах» и страховщик жизни «Росгосстрах Жизнь», составили 50,2 млрд рублей против 40,8 млрд годом ранее. Самый существенный рост продемонстрировало страхование жизни и сопутствующие виды страхования: сборы за первое полугодие выросли на 139% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличились сборы по договорам страхования имущества и ответственности (на 11,3%), договорам личного страхования (на 10,2%), автострахования (на 7,3%).

«Несмотря на волатильность на финансовых рынках в первом полугодии, чистый инвестиционный доход группы «Росгосстрах» за этот период составил более 3,5 млрд рублей», — отмечается в релизе.



За первое полугодие 2020-го капитал группы «Росгосстрах» вырос на 12% — на 30 июня он составлял 59,2 млрд рублей. Активы увеличились со 160,4 млрд рублей в конце декабря прошлого года до 173,3 млрд по итогам первого полугодия.

