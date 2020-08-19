Константин Вышковский с понедельника вышел на работу в «ВЭБ.РФ» на должность старшего банкира. Об этом в среду, 19 августа, сообщили в ВЭБе.

«В команде топ-менеджмента он будет курировать деятельность организации на рынках заемного капитала», — уточняется в релизе.

Ранее он работал директором департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ, напоминают в ВЭБе.



Вышковский родился в 1973 году в Москве. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Согласно справке на сайте Минфина, где он еще значится в числе сотрудников, Вышковский возглавлял долговой департамент больше десяти лет, а в целом в Минфине работает с 2005 года. До этого на протяжении более чем десяти лет (с середины 1994-го) он работал в ВЭБе.